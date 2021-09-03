CHP’li Faik Öztrak’tan Tanju Özcan’a tepki
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tesettürlü bir kadınla ilgili sarf ettiği mide bulandırıcı ifadelere tepki gösteren CHP’li Faik Öztrak, “bu sözler kabul edilemez” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tüp bebek tedavisi gören bir kadının kendisinden yardım istemesiyle ilgili yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Özcan’ın bu ifadeleri kabul edilemez” dedi, Bolu Belediye Başkanı'yla ilgili durumu pazartesi günü ele alacaklarını duyurdu.