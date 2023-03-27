CHP'li Faik Öztrak'tan görülmemiş pişkinlik! Doğruları bildiği halde yalana devam etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninden sonra sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "temel atılıp bırakıldığı" iddia edilmişti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün yaptığı açıklamada Defne Devlet Hastanesi inşaatı hakkında "Göstermelik beton döküp, sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. beton mikserleri sahaya sürülüyor. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi "Deniz kumu değil ha! Mıcırıyla, çimentosuyla demiriyle dört dörtlük" diyerek bir de pazarlıyor. Ama pazarladığı betonun altında ne doğru dürüst bir temel var ne de doğru dürüst bir demir kalıp var. Birkaç metrekare zemin üzerinde yalapşap döşenen demirler, üzerine de dökülen bir beton. her işleri yalan" dedi.

Alpay Özalan: Yüzü bile kızarmıyor

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Öztrak'a tepki göstererek "CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bakın nasıl iftira atıyor... Yüzü bile kızarmıyor. Millet, AK Parti'nin yaptığı muazzam hastaneleri de biliyor. Sizin Adana'da açtığınız içinde 1 yatak olan ve çocukların legoyla yaptığı hastanelerden daha komik olan Sahra Hastanenizi de biliyor" dedi.

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"Bu dilden bıktık usandık"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Öztrak'ın troll dili kullanmasını sert bir dille eleştirerek "70 yaşında, 16 yıldır mv, 100 yıllık bir partinin sözcüsü; sorsan beyefendi! Defne'deki sembolik beton dökümünden yola çıkarak bu trol dilini kullanıyor. Oysa inşaat başladı ve 60 günde bitecek. Darbelerden, nice badirelerden korkmadık, usanmadık; ama bu dilden bıktık, usandık!" dedi.