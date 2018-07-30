CHP’li eski vekilin acı günü

CHP eski Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın eşi 68 yaşındaki Günseli Akaydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, CHP 25. Dönem Milletvekili ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın, iç hastalıkları uzmanı eşi Dr. Günseli Akaydın, 40 gündür kanser tedavisi görüyordu. Rahatsızlığı ilerleyen Akaydın, bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Günseli Akaydın’ın cenazesinin Çarşamba günü Uncalı Kent Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor. Mustafa Akaydın’ı bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastanede ziyaret etmişti.