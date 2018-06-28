CHP'li eski vekilden tarihi itiraf: Partimizin kurucusuna ihanet ediyorlar

Seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce’nin açıklamaları çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu’nun "Koltuk sevdası olanın bu partide işi yok" söylemi, dokuz seçim kaybeden kendisi için de yeni tartışmaların açılmasını sağladı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruları, bırakması için bir sebep olmadığı şeklinde yanıtlarken, CHP içinde de yeni sesler yükselmeye başladı. CHP Eski Milletvekili Şahin Mengü, partide yaşanan son durumla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mengü, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceğini ve İnce ile bir anlaşma sağlandığı kanaatini belirtti. Mengü'ye göre Muharrem İnce, bir belediye başkanlığı teklifi ile kurultay talebinden vazgeçti.

CHP'nin HDP ile yaptığı işbirliğini de değerlendiren Mengü, PKK ile arasına bir mesafe koyamayan HDP ile işbirliği yapmanın partinin kurucu değerlerine aykırı olduğunu ifade etti ve "Bu işbirliği partimizin kurucusuna ihanettir" dedi.

İşte Şahin Mengü'nün açıklamalarından önemli satırbaşları;

İNCE-KILIÇDAROĞLU ANLAŞMASI

Seçimden sonra Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz. Sizce CHP’de neler olacak?

- Bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bu iş böyle devam eder. Zaten sosyal medyada da gerçekliğinden emin olmadığım bir söylenti dolaşıyor. Sosyal medyada böyle mesajlar dolaşabilir. Muharrem İnce benim ağzımdan kurultay lafı çıkmadı gibi mesajlar var. Eğer doğruysa bu beni doğruluyor. Ben hiçbir şey beklemiyordum zaten. Bir yere belediye seçimlerinde aday olacaktır diye tahmin ediyorum.

Bunun İstanbul olma ihtimali sizce nedir?

- Onu bilemem. Bu genel başkanla kendisinin bileceği bir konudur. Bu kapılar arkasında konuşulan bir konudur, bilgim dahilinde değil.

"KILIÇDAROĞLU DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Peki bu konuda sizin yaklaşımınız nedir? Sizce bir değişim olmalı mı? CHP bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemeli?

- En başından beri sayın Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen üç beş kişiden biriyim. Ben sosyal demokrat değilim, Atatürkçü değilim ama Kılıçdaroğlu’nun artık istifa etmesi gerek. Bu arkadaşlar kendilerini sosyal demokrat diye tanımladığı için söylüyorum. Dünyada sosyal demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde bir partinin genel başkanı seçim kaybederse gider. Ama bu Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği dokuzuncu seçim oldu. Dokuz seçim kaybeden bir genel başkanın orada kalmasının mümkün olmaması lazım. Şu tehdit demokratik bir ülkede olamaz; hatıladığım kadarıyla yarın parti MYK disiplin işlemleri için toplanıyor. Bu nasıl bir şeydir? O zaman ilk disiplin işlemlerinin yapılması gerekenler bir oy CHP’ye bir oy HDP’ye diye oy isteyen CHP yetkilileridir. Eğer onlara bir disiplin işlemi yapmadan sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlere disiplin işlemi yapacaklarsa bu çok gayri hukuki olur, gayri ahlaki olur.

"HDP İLE İŞBİRLİĞİ ATATÜRK'E İHANETTİR"

HDP ile bir seçim çalışması ve işbirliği yürütülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bir partinin parlementoya girmiş başka bir partiyle koalisyon yapıp yapmaması ayrı bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütüyle arasına açık, net bir çizgi koymayan bir siyasi partiyle işbirliği yapamaz. Yani HDP çıkar, PKK bağlantısını reddeder, terörü lanetler, bir Türkiye partisi haline gelir; gayet de Cumhuriyet Halk Partisi’yle işbirliği yapar. Ama CHP, terörle arasına bir mesafe koymamış, terörü lanetlememiş bir partiyle işbirliği yapamaz, yapmamalı. Bu bizim temel değerlerimize, ülkemizin kurucusu ve partimizin kurucusuna ihanettir.

Peki CHP’nin seçimlerde yaşadığı düşüşü de buna mı bağlıyorsunuz?

- Hayır. Seçimlerde bir düşüş yok. Yani düşüş derken bir kısım CHP’linin seçimlerde barajı geçsin diye HDP’ye ve İYİ Parti’ye oy vermesi kastediliyorsa, genel partilerinden başkanların aldığı oy oranını toplarsanız sayın Muharrem İnce’nin aldığı oy ediyor. Bu hesaba göre CHP’nin oyu yaklaşık yüzde 30 civarındaymış. He bu arada Muharrem İnce bir siyasi söylem olarak mı kullandı, yoksa inanarak mı söyledi bilmiyorum ama ben yüzde 37 oy alırım dedi, yüzde 30 aldı. Yani düşüş varsa genel bir düşüş var. O yüzden istifa etmesi gereken biri varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdarolu’dur.

"BENİM GELEN BAŞKANIM İNCE DE DEĞİL KILIÇDAROĞLU DA..."

Siz değişimden yana olduğunuzu söylüyorsunuz zaten. Peki bu değişim sürecinde Muharrem İnce’yi ön ayak olması bakımından destekliyor musunuz?

- Hayır, Muharrem İnce’yi öyle bir şey için düşünmem. Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına entelektüel derinliği yüksek biri gelmeli. Okuduklarıma göre CHP liderlerinden Atatürk, İnönü, Ecevit ve Baykal entelektüel derinliğe sahip insanlardı. Bu isimler sayın Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ile mukayese edilmez. Zaten bu insanları birbirleriyle kıyas ederseniz bu iki insana haksızlık etmiş olursunuz, diğer dört isme de saygısızlık etmiş olursunuz.

Peki sizin aklınızda Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık koltuğu için bir isim var mı?

- Tabii benim aklımda olan isimleri telaffuz etmem ne kadar doğru olur, bilemiyorum. Bizim eski Trabzon milletvekili arkadaşımız vardı, şimdi milletvekili yapılmayan. Haluk Pekşen arkadaşımız, ben onu öneririm.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü’nün babası olan avukat ve siyasetçi Şahin Mengü 1948 yılında Kastamonu'da doğdu. 1966’da Ankara TED Kolejini bitirdikten sonra 1972’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şahin Mengü 23. Dönem CHP Manisa Milletvekili olarak 2007-2011 yılları arasında görev yapmıştır.

Türkiye Haber Merkezi