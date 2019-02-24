CHP'li eski vekilden olay itiraf: Psikiyatri Derneği'ne başvurdular

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimi sonrası CHP yönetiminin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu açıkladı.

24 Haziran seçim yenilgisi sonrası seçmenin ümidini kaybetmesi sonucu CHP yönetimi, Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurdu.

Halk TV'de CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimler, bu konuyu masaya yatırdı. CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, 24 Haziran seçimlerinden sonra partinin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu ve yardım istediğini açıkladı.

"Genel Merkeze 2 kez brifing verdiler"

Barış Yarkadaş konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatri Derneği'ne gittiğini gördük. Kızgın seçmeni nasıl sandığa getirebiliriz arayışı içindeler. Psikiyatrisler de gelip Genel Merkez'de, bu konuda bir brifing verdiler. Hatta 2 kez brifing verdiler." dedi.