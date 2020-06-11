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Siyaset

CHP’li eski siyasetçi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Güngör, bugün geçirdiği kalp ameliyatı sonrası fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 22:38:38 -
CHP’li eski siyasetçi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Güngör, bugün geçirdiği kalp ameliyatı sonrası fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) siyaset yapan ve CHP Tire İlçe Başkanlığı ile İl Genel Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Güngör (64) bir süredir kap rahatsızlığı bulunduğu için bugün özel bir hastanede kalp ameliyatı geçirdi. Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası fenalaşan evli ve 2 çocuk babası eski siyasetçi Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Güngör’ün cenazesi yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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