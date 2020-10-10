  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li eski belediye başkanı "kadına taciz" suçlamasıyla gözaltında
Siyaset

CHP'li eski belediye başkanı "kadına taciz" suçlamasıyla gözaltında

Geçtiğimiz dönemlerde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:42:00 -
CHP'li eski belediye başkanı "kadına taciz" suçlamasıyla gözaltında

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2004 – 2019 Dönemleri arasında CHP'den belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği suçlaması ile gözaltına alındı.

İddialara göre, hafta sonu dinlenmek için Çanakkale’ye giden İrfan Mandalı, hakkında taciz suçlaması olması nedeniyle ifadesi istenince apar topar Kapaklı'ya döndü.

Akşam saatlerinde Kapaklı ilçe karakoluna giden Mandalı, ifade verdi ve sabaha kadar gözaltında tutuldu. Kapaklı'da oturan bir kadını taciz ettiği iddiası ile ifade veren Mandalı, işlemlerinin ardından sabah Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, yakınları, İrfan Mandalı'ya kumpas kurulduğunu iddia ederek kadının bir süredir kendisinden para talep ettiğini beyan etti. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın
Dünya

ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın

The National Interest yazarı Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetleri'nin muhtemel saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını k..
İlham Aliyev ulusa seslendi!
Gündem

İlham Aliyev ulusa seslendi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.
Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar
Gündem

Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar

Türkiye, Lozan ihlali gerekçesiyle Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay