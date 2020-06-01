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Siyaset

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan Gezi Parkı güzellemesi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yakın dönem Türk ekonomisine vurulan ilk büyük yumruk olan Gezi Parkı eylemlerini güzelleyen bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:12:00 -
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan Gezi Parkı güzellemesi

 yeniakit.com.tr  Süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak amacıyla, FETÖ'nün ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı eylemlerinin 7'nci yılına girildi.

Eylemler sırasında Türk bayrağının yakılmasını bile görmezden gelerek söz konusu gösterilerin memleket aleyhine olduğunu kavrayamayanlar, Gezi Parkı olaylarını övmeye devam ediyor.

Başta CHP olmak üzere kaostan beslenen ve AK Parti hükümetine zarar vermek için her şeyi göze alan siyasi oluşumlar ve siyasiler de eylemleri güzelliyor.

Son olarak CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan skandal bir açıklama geldi.

Facebook hesabı üzerinden Gezi Parkı eylemlerini öven Bozkurt, "Gezi, bu toprakların bin yıllık belleğiydi, o belleğin taşıdıklarını hatırlamaktı. Eşitlik, özgürlük ve adalet umuduydu. Paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşçe bir arada yaşamanın adıydı. Gezi’ye ve kaybettiklerimize selam olsun." ifadelerini kullandı.

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