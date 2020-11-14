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Siyaset CHP'li Ertuğrul Çakman'dan Engin Altay'a: O gece neler yaşandı çık anlat
Siyaset

CHP'li Ertuğrul Çakman'dan Engin Altay'a: O gece neler yaşandı çık anlat

CHP'nin 2018'de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin katıldığı televizyon programında seçime ilişkin çarpıcı açıklamalarının ardından CHP Kurultay Delegesi Ertuğrul Çakman, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a çağrı yaparak "Yeter o gece ne yaşandı, çık açıkla. Kemal Kılıçdaroğlu da yalan attı...” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 23:03:00 -

CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce seçimi kaybettiği anlaşıldığında "Adam kazandı" tweeti atıp sessizliğe bürünmüştü. İnce hakkında o günden sonra birçok iddia ortaya atıldı. O gece alkol aldığı, sandıklara sahip çıkmadığı bu iddialardan bazılarıydı. İnce, hafta içi bir genel başkan yardımcısını işaret edip "yanımdaydı ama sustu" dedi. CHP'nin kurultay delegelerinden Ertuğrul Çakman ise beklenmeyen bir çıkış yaparak, Engin Altay'a seslenip "Yeter o gece ne yaşandı, çık açıkla." çağrısı yaptı.

Muharrem İnce'den seçim gecesine ilişkin çarpıcı açıklamalar

Hafta içi CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnız bırakıldığını açıklamış, o gece 'Adam kazandı' mesajı atmadan önce yaşananlara ilişkin çarpıcı detaylar paylaşmıştı.

Kendisi hakkında genel merkez tarafından dedikodu, yalan ve iftiralar yayıldığını belirten İnce, o gece bir genel başkan yardımcısı ile birlikte olduğunu söyledikten sonra, hakkında alkol aldığı yönünde söylentiler çıkartılması karşısında bu kişinin susmayı tercih ettiğini söyledi.

CHP'li Çakman'dan Engin Altay'a çağrı

İşte o geceye ilişkin CHP Kurultay Delegesi Ertuğrul Çakman'dan çarpıcı bir çıkış yaşandı. Çakman, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a seslenip, “O akşam genel merkezde veriler kesildi, sistem çöktü. Muharrem İnce neyi açıklayacaktı? İftira ve yalan. Yeter o gece ne yaşandı, çık açıkla. Kemal Kılıçdaroğlu da yalan attı...” dedi.

Çakman'ın Altay'ı işaret etmesi akıllara "Muharrem İnce'nin o gece yanında olan isim Engin Altay mıydı?" sorusunu getirdi.

 

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