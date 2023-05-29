CHP'li Erol'dan genel başkanına büyük teselli: O yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi!

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP içinde "Kılıçdaroğlu istifa" sesleri yükselirken, genel başkanına vefalı davranan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu, "Genel başkanımız o yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi" sözleri ile teselli etti.

Erol, Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Önce şunu ifade etmek istiyorum. Genel başkanımı kutluyorum. Sonuç itibariyle elinden gelen tüm gayreti iyi niyetle ve inanılmaz bir performansla çalışmayla götürdü. O çalışmanın neticesinde de seçimi kazansaydı Türkiye daha özgürlükçü, hak, hukuk, adaletin daha kurumsal olarak işlediği bir ülke olacaktı. Biz genel başkanımızın genel başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız. Genel başkanımızın yanında yer alacağız. Genel başkanımıza destek olacağız.