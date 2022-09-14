CHP'li Erol Mütercimler’den İmamoğlu'na ayar! "Bunu yaparsan benden oy alamazsın" dedi

TV 100.com yazarı Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği Swiss Otel satışına bir tepki de CHP yandaşı yazar Erol Mütercimler’den geldi. Mütercimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek “Oteli satarsanız benden oy alamazsınız” dedi.

TV 100.com Yazarı Barış Yarkadaş, pazartesi günü yayımlanan Taksim Meydanı adlı programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mülkiyeti belediyeye ait olan Swiss Otel’i satmaya çalıştığını ancak CHP’li ve İYİ Partili iki Meclis üyesinin buna karşı çıktığını açıkladı.

Satış isteğine tepki gösteren Yarkadaş, “İmamoğlu ne yazık ki; satışta kararlı. Burası kamunun malı, satılması yanlıştır. İmamoğlu, satışa itiraz eden CHP’li Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz’ü partiden attırmak istiyor” dedi.

İnfial oluşturan ve gündem belirleyen bu açıklama sonrası yazar Erol Mütercimler de YouTube kanalında konuyu gündemine aldı. Mütercimler, SwissOtel’in tarihini de anlattığı programda, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu uyardı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yaptı.

İmamoğlu’na seslenen Erol Mütercimler, “Kimin malını kime satıyorsun! Orası kamunun malı. Satarsanız kamu zararı oluşur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Erol Mütercimler şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu, TV 100’de konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, hem otelin satışına ilişkin bilgi verdi hem de bu satışa itiraz eden CHP’li 2 Meclis üyesinin İmamoğlu tarafımdan partiden atılmak istediğini açıkladı. Bundan sonrası sizin boynunuzun borcudur. Satışı yaptırmayın. İki üyeyi de partiden attırmayın. Eğer bunu yaparsanız, tüm ömrü boyunca CHP’ye oy vermiş olan benden oy alamazsınız. Gider TİP’e oy veririm. Bu satışa engel olun. CHP’li başkanın yanlışlarını eleştirmek de bizim görevimizdir.”

Mütercimler, TV 100’de konuşan Barış Yarkadaş’ın aynı programda AKP’den CHP’ye dek tüm Meclis üyelerine değeri her birinin değeri en az 20 bin TL olan İPAD dağıtıldığını açıkladığını da belirterek, “Otelin satışına onay verilmesi için mi dağıtıldı bunlar?” diye sordu.