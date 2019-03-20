CHP’li Erkan Aydın Fetih Müzesi’ne Hayran Kaldı

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Cumhuriyet Halk Partisi’nden rakibi Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın’a Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Fetih Müzesi’ne hayran kaldığını dile getiren Erkan Aydın, Başkan Dündar’ın takdire şayan bir eser ortaya koymuş olduğunu ifade etti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki buluşma oldukça samimi bir havada geçti. CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın’a yeşil bina konseptinde de inşa edilen Fetih Müzesi’nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Başkan Dündar, 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi’ne ait olduğunu ifade etti. Müzenin iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildiğini dile getiren Dündar, kubbeyi oturtmuş oldukları 6 ayağın Bursa’da metfun 6 tane padişahı simgelediğini kaydetti. Kubbenin altındaki amfi sahnenin 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullandığını belirten Dündar, müzedeki İznik çinileri hakkında da Aydın’a bilgiler verdi. Başkan Dündar, daha sonra Aydın’a Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki önemli olayların anlatıldığı tabloları inceleyen Aydın, Bursa’nın fetih gününü yansıtan panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktığı an büyük şaşkınlık yaşadı. 693 yıl öncesinin tasvir edildiği sanatsal çalışmaları hayranlıkla inceleyen Aydın,Başkan Dündar’a böyle bir eseri kazandırmalarından dolayı teşekkür etti.

“Takdire şayan bir eser olmuş”

Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ziyaret sonrasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a nazik davetinden dolayı teşekkür etti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin hayranlık verici bir eser olduğunu ifade eden Aydın, “Bursamıza yakışan, kentimize değer katan çok güzel bir eser olmuş. Makamlar gelip geçicidir. Hepimiz bir gün makamlarımızı bırakacağız. Önemli olan görevimiz bittiğinde arkamızda böyle eserler bırakabilmek. Fetih Müzesi gibi eserler yapabilmek büyük bir başarı örneğidir. Takdire şayan bir eser olmuş. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Bursamıza değer katan güzel bir eser oldu”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyarete açtığımızda valimizden başlayarak, vekillerimizi ve siyasi parti temsilcilerimizi Fetih Müzesi’ne davet ederek gezdirdik. Erkan Aydın vekilimizin programı olduğu için o gün gelememişti. Bugün müzemizde ağırlamak nasip oldu.Birlikte gezerek, Bursa’mıza kazandırmış olduğumuz eseri gördük. Bursa’mıza hayırlı olsun. Bursa’mızın gelişimine katkı sağlayan güzel bir eser oldu. İnşallah Bursa turizmine de katkısı olacak. Hayırlı olsun diyorum. Vekilimize olumlu görüşleri ve güzel sözleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sonunda her iki aday da birbirlerine 31 Mart seçimleri için başarılar diledi.