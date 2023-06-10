  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu yenilginin sebebini açıkladı! Gülmekten karnınız ağlayacak

O ilimizdeki doğalgaz kazılarında tarihi buluş! Keşif sonrası kazı çalışmalarına apar topar ara verildi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tüm detaylar İşte erken ödeme takvimi! 2023 SGK emekli ikramiyesi ne kadar?

Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı

Eğer faizi çıkarmak için getirildiyse… Merkez Bankası Başkanlığı’na bir Hafize gelmiş!

İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Yargıtay'dan yeni adım, beklenmedik Türkiye kararı: Direksiyon başında telefon kullananlar! İlan etti

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

İsveç, Türkiye'yi beklemeden harekete geçti!
Gündem CHP’li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı
Gündem

CHP’li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 12:17:00 -
CHP’li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı

Tekirdağ'da CHP'li Ergene Belediyesi'nin ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet aldığı belirlendi. 6 Haziran'da gerçekleşen operasyonda düzenlendi. Aralarında zabıta müdürünün de olduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirdi.

OPERASYON YAPILDI

CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenledi. Buna göre Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı belirlendi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Akasya adı verilen ve 6 Haziran'da gerçekleşen operasyonda zabıta müdürü Ayhan Aktaş, ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi olmak üzere toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi. 15 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken Zabıta müdürü Ayhan Aktaş, personelleri Murat El, Fuat Renksor, Özcan Ateşoğlu ve Ömer Did, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede, 5 şüpheli, 'Rüşvet almak' suçundan tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Başkanın 12 yıla kadar hapsi istendi
CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Başkanın 12 yıla kadar hapsi istendi

Yerel

CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Başkanın 12 yıla kadar hapsi istendi

Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı: Rüşveti iade protokolü bile yapılmış
Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı: Rüşveti iade protokolü bile yapılmış

Gündem

Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı: Rüşveti iade protokolü bile yapılmış

Rüşvet skandalında yeni detay! Ses kaydı ortaya çıktı! Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası
Rüşvet skandalında yeni detay! Ses kaydı ortaya çıktı! Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası

Gündem

Rüşvet skandalında yeni detay! Ses kaydı ortaya çıktı! Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası

Ses kaydı itirafı getirdi! CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı doğrulandı
Ses kaydı itirafı getirdi! CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı doğrulandı

Gündem

Ses kaydı itirafı getirdi! CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı doğrulandı

AK Parti'li Ay'dan Zeydan Karalar'a rüşvet suçlaması
AK Parti'li Ay'dan Zeydan Karalar'a rüşvet suçlaması

Gündem

AK Parti'li Ay'dan Zeydan Karalar'a rüşvet suçlaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tasova

CHPden rüşvet olmasını normal, çünkü tiplerde ahlaksızlıkdan başka ilke yok!..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23