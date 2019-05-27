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CHP'li Eren Erdem hakkında bir dava daha! Savcılık harekete geçti

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarının servis edildiği kapatılan Karşı gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem hakkında, Twitter paylaşımları nedeniyle yeni bir dava daha açıldı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:27
CHP'li Eren Erdem hakkında bir dava daha! Savcılık harekete geçti

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis etmekten 19 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem hakkında Twitter hesabından MİT’i hedef alan mesajları nedeniyle yeni bir dava daha açıldı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarının servis edildiği kapatılan Karşı gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem, 2015 Kasım'da yapılan milletvekili seçiminde CHP listesinden Meclis'e girmişti. 24 Haziran'daki seçimlerde ise liste dışı kalan Erdem hakkında, söz konusu ses kayıtlarının yayınlanmasına ilişkin 22 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava başlamadan Almanya'ya gitmek isteyen Erdem'in pasaportuna yurt dışı yasağı nedeniyle el konulmuştu.

MİT'i hedef aldı

Yargılama sonucunda "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılanEren Erdem hakkında, Twitter paylaşımları nedeniyle yeni bir dava daha açıldı. Erdem, 11 Mayıs 2018 tarihinde MİT'i hedef alan paylaşımlarda, "Milli İstihbarat Teşkilatı artık milli değildir. Bir partinin teşkilatıdır. MİT'in tüm birimleri seferber edilmiş. CHP, Saadet, İYİ Parti ve HDP üzerine lider ve yönetici (vekil) kadrolarla alakalı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bakandan soruşturma izni

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca söz konusu paylaşımların ardından Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma dosyası açıldı. Ancak yasaya göre, bu maddeden soruşturma yapılabilmesi adalet bakanının iznine bağlı. Savcılığın talebi üzerine Adalet Bakanlığı'nın 18 Mart 2019 tarihli "olur" yazısında, şüphelinin paylaşımlarının Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtilerek soruşturma izni verildi.

2 yıl hapisle yargılanacak

Soruşturma izninin ardından SEGBİS aracılığıyla savunması alınan şüpheliEren Erdem, paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kabul etti. Savcılık, Erdem hakkında bu paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi. Suç konusu paylaşımları iddianameye konulan Erdem'in, 6 aydan 2 yıla hapsi istendi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:27
  1. Ankara
  2. Eren Erdem
  3. CHP
  4. Mahkeme
  5. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
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