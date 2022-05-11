CHP’li Eren Erdem en iyi bildiği işi yaptı
CHP'li Eren Erdem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili ifadelerini çarpıttı.
YENİ AKİT/ANKARA
CHP'li Eren Erdem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili ifadelerini çarpıttı. Erdem sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan; “Suriyeli sığınmacıları asla göndermeyeceğiz, muhacirlere ensar olmaya devam edeceğiz. Özetle, 8 milyon kişi daha alacağız diyor mealen. Hükümetin seçim vaadi bu. Sığınmacılar gitmeyecek, yenileri gelecek" ifadelerini kullandı.