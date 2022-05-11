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Siyaset CHP’li Eren Erdem en iyi bildiği işi yaptı
Siyaset

CHP’li Eren Erdem en iyi bildiği işi yaptı

CHP'li Eren Erdem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili ifadelerini çarpıttı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 15:51:00 -
CHP’li Eren Erdem en iyi bildiği işi yaptı

YENİ AKİT/ANKARA

CHP'li Eren Erdem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili ifadelerini çarpıttı. Erdem sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan; “Suriyeli sığınmacıları asla göndermeyeceğiz, muhacirlere ensar olmaya devam edeceğiz. Özetle, 8 milyon kişi daha alacağız diyor mealen. Hükümetin seçim vaadi bu. Sığınmacılar gitmeyecek, yenileri gelecek" ifadelerini kullandı.

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