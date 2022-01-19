CHP’li Eren Erdem devleti değil dolandırıcıları haklı çıkardı

İçişleri Bakanlığı’nın, vatandaşları dolandırıcılara karşı telefon mesajıyla uyarmasından CHP’li Eren Erdem rahatsız oldu.

Bakanlık vatandaşları mesajla uyardı

İçişleri Bakanlığı’ndan vatandaşlara gönderilen mesajlarda, “Telefonda kendisini Polis Asker Savcı olarak tanıtıp, ADINIZ FETO/PDY, PKK vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın” ifadeleri kullanıldı.

“Gerçekten içler acısı” dedi

Bakanlığın vatandaşlara dolandırıcılara karşı gönderdiği uyarı mesajından CHP eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem’i rahatsız etti. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mesajı alıntılayarak sosyal medya hesabından tepki gösteren Eren Erdem, şunları söyledi:

“Bu mesajı atma ihtiyacı hissetmek…

Ülkede yargıya güvenin sıfır olduğunun itirafı.

Vatandaş, kendisini arayıp; “adınız teröre karıştı” diyen birine neden para kaptırır?

Yargıya, hukuk sistemine güvenmediği için!

Hükümet ise SMS yoluyla uyarı yapar…

Gerçekten içler acısı!”

CHP’li eski vekili aynı yöntemle dolandırmışlardı

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı uyarılarda geçen ifadeler kullanılarak Türkiye genelinde akademisyenler dahil pek çok isim dolandırıldı. O dolandırılan isimlerden birisi de eski CHP İzmir Milletvekili Remzi Özen olmuştu. Şikayetçi olarak ifadesi alınan Özen, telefonda kendisini Konak cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişinin, önce kullandığı telefon hattının adına kayıtlı olup olmadığını sorduğunu, telefonun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine ise adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında geçtiğini söylediğini belirtmişti. Remzi Özen verdiği ifadesinde, dolandırıcıların kendisinden 3 milyon lira istediğini söylemişti.





