CHP'li Erdoğdu'dan skandal tehdit

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yine hükümete tehditler savurdu. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes iktidarına 'Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam' sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar, ben samimi söylüyorum biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başınıza toplayın, hani bunu diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor. Bu yaptığınızın sonu yok. Karşıda gördüğünüz ışık, tünelin sonu değil tren üstünüze geliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tehdit söyleminde bulunmuştu

Aykut Erdoğdu daha önce de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tehdit söyleminde bulunmuştu. CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.