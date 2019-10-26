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CHP'li Erdal Aksünger skandal sözlerini böyle savundu!

Katıldığı bir canlı yayın programında söylediği "PYD terör örgütü değildir" sözleri nedeniyle büyük tepki toplayan CHP'li Erdal Aksünger yeni bir açıklama yaparak PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmaya devam etti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:06

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, büyük tepki toplayan "PYD terör örgütü değildir" açıklamasıyla ilgili konuştu.

CHP'nin, kendisiyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirten Aksünger, "PYD 2003'te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş. Daha sonrası itibariyle PYD Türkiye'deydi zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Ne demişti?

Katıldığı bir canlı yayın programında Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklaması yapmıştı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksunger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap vermişti.

İnceleme başlatıldı iddiası

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP yönetimi, Aksünger'in bu sözlerinin ardından inceleme başlatıldığı iddia edildi. Erdal Aksünger'in uyarı cezası alacağı iddia ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 00:06
  1. CHP
  2. Erdal Aksünger
  3. PYD
  4. YPG
  5. PKK

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