CHP'li Enis Berberoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin Whatsapp yazışmalarını görüyordu

Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Avusturya'da tutuklu bulunan, CHP'nin AK Parti'ye yamamaya çalıştığı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak 30 yıldır tanıdığı iş insanı bir arkadaşının tanıklığını aktardı.

Program sırasında CHP'li Barış Yarkadaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, “Cihan Ekşioğlu'nın, İsrail'den 3 milyon dolara aldığı, Twitter ve Whatsapp görüşmelerini takip edebilen yazılımı Türkiye'ye 50 milyon dolara sattığı” iddiasını hatırlattı. Bu söz üzerine araya giren Enis Berberoğlu Sezgin Baran Korkmaz'ın istediği kişilerin Whatsapp mesajlarını okuyabildiğine yönelik bir iddiayı anlattı.

Berberoğlu, "Bundan 8-9 ay önce Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili haberler çıkmaya başladığında çok inandığım ve çok güvendiğim bir iş adamı arkadaşım Sezgin Baran Korkmaz’ı tanıdığını söyledi. Ben de “Git bir sor bakalım bu adama, parasına çökmeye çalışanlar var, içeri atmayı isteyenler var, ABD’den gelen paralar kadar emanet edenler var. Bir konuş bakalım neymiş. Sen de bana söylersin” dedim. Gitti geldi dehşet içindeydi! Samimi söylüyorum ben bu adamı 30 yıldır tanırım, SBK’yla yaptığı görüşmeden sonra tırsmıştı. “Ne oldu kardeşim?” dedim. Dedi ki: Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benimle daha ikinci üçüncü oturmasında bu konular gündeme gelince “Bana bir şey olmaz” dedi. Ya nasıl olmaz? Bunlar bunlar konuşuluyor… Üsteleyince çıkartmış cebindeki telefonu. “Numaran kaç senin?” demiş. Almış, son yaptığı Whatsapp konuşmalarını göstermiş! Tekrar ediyorum sadece numara girerek benim arkadaşımın Whatsapp‘tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz. Ben o adama inandığım için bunu burada anlatma gereği hissediyorum. Ama niye bu saate kadar anlatmadın dersen. Sendeki (Barış Yarkadaş'ın anlattığı) gibi bilgi yoktu bende. Yani bu ekibin teknik dinleme, teknik takip program üzerine çalıştığını bilseydim o işin üzerine o saatte giderdim. Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?" dedi.