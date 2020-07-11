CHP'li Engin Özkoç: Anayasa Mahkemesine başvuracağız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, baroların demokratikleşmesine ilişkin kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuracaklarını bildirdi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuştu.

Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurulda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini söyleyen Özkoç, düzenlemenin ülkenin daha fazla siyasallaşmasını sağlayacağını ve üniter yapısına yönelik bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

AK Parti milletvekillerinin de bu yasadan memnuniyet duymadığını öne süren Özkoç, gelecekte bu yasa teklifini kabul eden milletvekillerinin belirlenmesi için elektronik oylama istediklerini belirtti. Özkoç, "Bu karanlık karara, yarın öbür gün kimler el kaldırmış görsünler dedik. Biz bu karara 'hayır' dedik. Çocuklarımıza anlatacağımız bir hikayemiz var, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve beraberliği için. Ama onların çocuklarının yüzüne bakacak halleri kalmayacak." şeklinde iddialarda bulundu.

Özkoç, seçimlerde CHP'ye görev verilmesi halinde 'millete karşı' olduğunu iddia ettiği kararların yok hükmünde sayılacağını söyleyerek, "Milletimizin çıkarlarına karşı alınan bütün kararları iptal edeceğiz." diye konuştu.