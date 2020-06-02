CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler! Teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu

Emniyet güçlerimizle ilgili solak medyanın manşetlerinden yapılan provokasyonların ardından bir skandal da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi.

Altay, TBMM'deki kanun teklifi görüşmeleri öncesi yaptığı konuşmada eli kanlı teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu. Altay, "Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor. " diyerek skandal iddialarda bulundu.

Türkiye'nin her yerinde bekçi şiddetlerinin yaşandığını ileri süren Altay, "Benim endişem var. Bekçiler, daha kanunları çıkmadan terör estirmeye başladı. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor." iddialarında bulunarak bir skandala imza attı.