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Gündem

CHP'li Engin Altay'dan skandal Libya açıklaması

İYİ Parti ve HDP ile birlikte Libya ile yapılan anlaşmaya ret oyu verdiklerini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan Libya petrollerinin peşinde" diyerek akılalmaz sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:56:00 -
CHP'li Engin Altay'dan skandal Libya açıklaması

Milli meselerde hükümetin attığı tüm adımların karşısında yer alan CHP, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin bildik tavrını gösterdi. Daha önce Meclis'te yaptığı bir konuşmada "Bu hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlayacak değiliz" diyen Engin Altay bir skandal açıklamaya daha imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ın Türkiye ziyareti sonrasında "Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgelerin yararınadır." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak görünen o ki, Türkiye'nin tüm dünyanın sömürmek için iç savaşa göz yumduğu Libya'nın doğal zenginliklerinden faydalanacak olma ihtimali bile CHP'yi rahatsız etmeye yetti.

Bunu sağlayacak anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Dışişleri Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi, Libya ile yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdik. Erdoğan Libya petrolünün peşinde buna izin vermeyeceğiz" sözleri ile hükümetin attığı ve Türkiye'nin milli menfaatlerini ilgilendiren kritik adımın karşısında mevzilendiklerini ilan etmiş oldu.

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

SENİN MOSKOFUN,EMPERYAL DİĞER GÜÇLERİN YA..ONLARA TOZ KINDURMAZSINIZ.ERDOĞAN PETROLÜ KENDİMİ İÇECEK.SEN FAYDALANMAYACAKMISIN.
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Boran

Engin altay senin ...... ben sen hangi ülkenin ...... hangi ulkeye metreslik yapiyon türkiye dusmani oldun erkeğin ..... .....
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