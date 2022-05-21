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Siyaset CHP'li Engin Altay, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı'nı işaret etti
Siyaset

CHP'li Engin Altay, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı'nı işaret etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Altay, "Eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 21:51:00 - 2022-05-21 21:56:14
CHP'li Engin Altay, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı'nı işaret etti

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağının sinyalini verdi.

"O 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı"

Engin Altay, mitinge gelen kalabalığı işaret ederek "Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerine yer verdi.

 

 

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Yorumlar

Putsavar

Bence zillet cati adayiniz sibel kekili olsun. Size cok yakisir 

Neron11

Hani adaya altılı masa karar verecekti, yani siz CHP adayı KK diyerek diğer 5 işe yaramaza adayımız adayınızdır diyerek dayatma yapmış olmuyormusunuz . ne kadar demokratik bir aday belirlemiş oldunuz böylece.
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