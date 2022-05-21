CHP'li Engin Altay, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı'nı işaret etti
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Altay, "Eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerini kullandı.
Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağının sinyalini verdi.
"O 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı"
Engin Altay, mitinge gelen kalabalığı işaret ederek "Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerine yer verdi.