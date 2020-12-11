CHP'li Engin Altay: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ittifakın işi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan cumhurbaşkanlığı için adaylığının görülmediğini belirterek “CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı’yla danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir” dedi.
TBMM’de konuşan Atay, şunları söyledi: “Demirel’in, ‘Siyasette 24 saat uzundur’ sözü vardır. Normal şartlarda seçim 2023’te. Kişisel olarak 2021’de Türkiye’nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatini taşıyorum. CHP, son seçimlere Millet İttifakı ile girmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur. Partimizin Sayın Genel Başkanı’nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün vasıflara sahip olduğuna CHP’nin 138 milletvekili adına kefiliz.”