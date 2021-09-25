CHP'li Emir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdidine Refah Partisi'nden tepki! 'Siyasi partiler hasım değil rakiptir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerine tepki gösterdi.

CHP'li Cemal Emir, kinini tehdit diline dökerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız. Bir daha onlar gibisi gelmesin diye de onların kökünü kazıyacağız." demiş ve skandal sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bu kavgayı da Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun. Bizim bir sloganımız var 'Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız' diye. 'Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız' diyeceğiz."

'Akıllara darbenin soğuk yüzü geliyor'

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Av. Sakartepe, CHP'li Etimesgut İlçe Başkanının tepki çeken sözlerine ilişkin, "Bu tehdit dili asla kabul edilemez. Akıllara darbelerin soğuk yüzünü getirmekte, tek parti uygulamalarını hatırlatmaktadır. Ülkemiz, darbelerden, dayatmalardan çok çekti. Bunu yapanları aziz milletimiz yıllar geçse de asla unutmaz." dedi.

Daha önce de Azerbaycan ve Libya gibi milli meselelere karşı CHP'li bazı yetkililerin olumsuz sözler sarfettiğini hatırlatan Sakartepe, şöyle konuştu:

"CHP Etimesgut İlçe Başkanının, iktidara ve seçmenlerine yönelik sarf ettiği cümleleri bizim gibi, milletimiz de hayretle dinledi. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin iktidarı eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Fakat muhalefet etmenin de bir nezaketi vardır. 'Bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız, korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız' denir mi? Demokratik bir ülkede, kendisi gibi düşünmeyeceklere söylenen, sözün en hafifiyle, susturmak asla kabul edilmeyecek bir eylemdir. Daha önce de CHP’li bazı yetkililerin Azerbaycan, Libya gibi milli meselelerimizdeki açıklamalarını ve karşı çıkışlarını üzülerek seyrettik. Son yapılan açıklama ise, bunların çok ötesinde CHP’ye oy vermeyen seçmeni hedef almaktadır. En hafif ifade ile tehdit dili kullanılmaktadır. Akıllara darbelerin soğuk yüzünü getirmekte, Tek parti uygulamalarını hatırlatmaktadır. Darbelerden, dayatmalardan ülkemiz çok çekti. Bunu yapanları aziz milletimiz yıllar geçse de asla unutmuyor ve prim vermiyor."

'Siyasi partiler birbirlerinin hasmı değil rakibidir'

"İktidara gelmenin yolu, susturmaktan, yıldırmaktan, korkutmaktan, kökünü kazımaktan geçmiyor." diyen Sakartepe, "Bu anlayış sadece ülkemizde değil dünyada da tasfiye oldu. Yine iktidara gelmenin yolu, milletin desteği ile sandıktan çıkmaktan geçmektedir. Halkımız, siyasi arenada kavga istemiyor, toplumu kutuplaştıracak tavır ve söz istemiyor. Siyasi partiler birbirlerinin hasmı düşmanı değillerdir. Birbirlerinin rakibidirler. Rekabetinde saygı ve nezaket çerçevesinde centilmence yapılmasını arzu etmektedir." ifadelerini kullandı.

'Birilerinin kökünü kazımak muhalefet yapmak değildir!'

Av. Sakartepe, sözlerine şöyle devam etti: "Bir hukuk devletinde 'Birilerinin kökünü kazımak' muhalefet tarzı olamaz. Bundan dolayı bu açıklamayı asla tasvip etmiyoruz. Yeniden Refah Partisi, Türk siyasetine yeni bir enerji, yeni bir soluk getirmiştir. Genç ve dinamik kadrosuyla, yeni nesil siyaset anlayışını sergilemektedir. Doğruyu kim yaparsa sahiplenmekte, yanlışı kim yaparsa da karşısında durmaktadır. Kısaca, 'makul muhalefet' yapmaktadır. Milletimizin yıllardır özlediği ve beklediği tavır budur. Bundan dolayıdır ki, biz sadece iktidarın yanlışlarına değil, muhalefete de muhalefet etmekteyiz. Son olarak, CHP yetkililerini aziz milletimizi anlamaya davet ediyoruz."