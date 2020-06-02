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Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yardakçılarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen çevreler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin bir iftira attı. Bu çevreler fotomontajlı bir fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakkabı ile namaza durduğunu iddia etti. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Cemaatle namaz kılarken ayağında ayakkabı olan kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu ispatlandı. Erdoğan’ın baş fotoğrafının Hariri’nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:53:00 -
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yardakçılarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira

Türkiye'de sosyal medyada yer alan içeriklerde son zamanlarda sıklıkla yalan içerik tespit ediliyor. Ayrıca sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımların yanı sıra montajlanan fotoğraflar ile de paylaşımlar yapılıp algı operasyonları yürütülüyor.

Fotomontaj çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da çokça fotomontaj görüntü üretiliyor. Bu fotomontajlardan birisi de Erdoğan'ın ayakkabı ile namaz kıldığına ilişkin bir fotoğraf.

Saygısızlığının üstü örtülmeye çalışıldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen kimi çevreler, Erdoğan'ın namaz kılarken ayağında ayakkabı olduğuna dair montajlı fotoğrafı piyasaya sürdü.

Aslında fotomontaj resimdeki kişi Erdoğan değil, farklı birisi. Fotoğrafın orjinalindeki kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın baş fotoğrafının Hariri'nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle dehşet bir yalanın öznesi haline getirmek isteyen çevrelerin amacının Cumhurbaşkanı'nı en değer verdiği halk kitleleri nazarında itibarsızlaştırmak olduğu belirtiliyor.

Sabah

 

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Yorumlar

Adile

Ayakkabıyla da namaz kılınır ki. Temiz olması kaydıyla. O kadar dinden uzaklar ki
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