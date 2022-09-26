CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sultanahmet'teki 'Bizans hayali'ne AK Parti'den sert tepki! "Bu aziz millet, rüyalarını kabusa çevirir"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Sultanahmet Cami ve meydanının hemen altında bulunan Antik Roma Hipodromu'nu bir anda tekrar gün yüzüne çıkarmak istediğini belirterek Koruma Bölge Kurulu'na rapor sunmuştu.

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul üzerindeki asırlık Osmanlı eserlerini Roma dönemi ile değiştirme projelerine bir yenisi daha eklendi.

İBB, Sultanahmet Meydanı ve bölgede bulunan diğer Osmanlı mirası eserleri hiçe sayarak Bizans'ın bile o dönem terk ettiği ve yıkılmaya bıraktığı Antik Roma Hipodromu'nun restore etmeye çalışmasına sosyal medyadan büyük tepki gelirken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi.

'Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir'

Kabaktepe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir.

Bu aziz millet, İstanbul’un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Osmanlı eserlerini yıkmak pahasına Bizans'ı koruyor

Halihazırda Hipodrom'un üstünde İbrahim Paşa Sarayı bulunurken, Sultan Ahmed Türbesi'nin belli bir kısmı da burada bulunuyor. Olası bir restorasyon çalışmasında Osmanlı Devleti'nden miras kalan bu yapıların ne olacağına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Bizans'ın son döneminde dahi ayakta olmayan Hipodrom, ayaklanmalar ve isyanların merkezi olarak binlerce katliama sahne olmuştu.