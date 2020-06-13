CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Bayraktar açıklaması

Geçtiğimiz aylarda CHP'li Veli Ağbaba, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bağış aldığı iftirasını ortaya atmıştı. Olay sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den tekzip bekleyen Selçuk Bayraktar, çağrısına yanıt alamayınca İBB ile vakıf arasında olan protokolü tek taraflı olarak feshettiklerini duyurmuştu.

Bayraktar "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" demişti.

İmamoğlu haftalar sonra konuya ilişkin açıklamada bulundu. Polemiğe girmek istemediğini söyleyen İmamoğlu, insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar'a akıl vermeye kalktı. İmamoğlu "Ben böyle bir sürece malzeme olacak birisi miyim. Selçuk Bayraktar'a tavsiyem, bilimle uğraşsın siyasete bulaşmasın" ifadelerini kullandı.