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Siyaset

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel sapkın evlilik' ile ilgili skandal açıklama! CHP'nin derdi sapkınların uçkuru

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşcinsel evlilik ile ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:16:00 - 2020-05-21 23:37:37

CHP, bir kez daha sapkınların uçkurunun derdine düştü.

'Jülide Ateş'le 40' programına katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aileyi ortadan kaldırma ve gençleri zehirleyerek toplumu ifsat etme projesi olan eşcinsel sapkınlıkla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesini de hatırlatan Jülide Ateş'in "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna cevap veren CHP'li İmamoğlu, eşcinsellerin yaşam kalitesini korumakla sorumlu olduğunu belirtti. Sözlerinin devamında eşcinsel evliliği onayladığını ancak toplumun buna hazır olmadığını ifade etti.

İşte İmamoğlu'nun o skandal açıklaması: 

"Ben özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor. Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının da altını çizmek isterim."

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