CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu hemşehrilerinden büyük tepki

Teröristlerle ve destekçileriyle iş birliğinden kaçınmayan CHP'den İBB'ye aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde diktiği Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios’un heykeli, Trabzonlular tarafından protesto edilecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, adaylığı süresince Türkiye düşmanı ne kadar Batılı yayın organı varsa röportaj verip ülkesini şikâyet eden CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı döneminde de Türkiye’ye karşı şavaşan katillerin yanında yer aldı. Beylikdüzü’nde sözde Kıbrıs Anıtı yapan İmamoğlu, anıta Rumların şehit ettiği pilotumuz Cengiz Topel gibi kahramanlar yerine Türk katili 3. Makarios’un heykelini dikti. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, vatandaşların tepki gösterip parçaladığı heykeli yeniden dikti.

Katil 3. Makarios'un heykelini dikti

Trabzon doğumlu olmasını ön plana çıkararak Karadenizlilerin oyunu almaya çalışan CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde skandal bir karara imza attı. 2017 yılında Yaşam Vadisi’ne sözde Kıbrıs için bir anıt yapan İmamoğlu, 1963 yılında tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen olayları başlatan Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios’un heykelini dikti.

Vatandaş parçaladı, İmamoğlu yeniden yaptı

İmamoğlu tepkilere rağmen en az 200 Türk’ün vahşice katledilmesini azmettiren 3. Makarios’un heykelini kaldırmayı reddetti. Pervasızlığa isyan eden Beylikdüzü halkı ise parkta gösteriler düzenledi. İmamoğlu yine geri adım atmayınca, vatandaşlar heykeli parçaladı. Ancak İmamoğlu, katili bir kez daha sahiplendi. Heykeli restore ettiren İmamoğlu yeniden açılış yaptı. Katil 3. Makarios’un heykeli hâlâ Beylikdüzü ilçesindeki Yaşam Vadisi’nde yerinde duruyor.

En sert tepki hemşehrilerinden geldi

Doğum yerini ön plana çıkararak Karadenizlilerin oyuna talip olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Makarios’ aşkına en sert tepkiyi Trabzonlu hemşehrileri gösterdi. 8 Ağustos 1964 tarihinde Rumlar tarafından şehit edilen Trabzon kökenli bir ailenin ferdi olan Cengiz Topel dururken, katil Makarios’un heykelinin dikilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Trabzonlular, önümüzdeki günlerde eylem düzenleyecek. Trabzonlular Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı’daki Hava Şehitliği’nde bulunan kabri başında hem şehidi anacak, hem de CHP’nin adayı İmamoğlu’nu protesto edecek.

Katil Makarios’un heykelini dikip Trabzon kökenli şehit Cengiz Topel’i görmezden gelen Ekrem İmamoğlu’na tepki Karadenizlilerden geldi. Trabzonlular, şehidin Edirnekapı’daki kabri başında İmamoğlu’nu protesto edecek.

İlk şehit pilotumuz Topel, canice şehid edilmişti

İzmit doğumlu olsa da Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olan Cengiz Topel, askeri pilotluk eğitimlerinin ardından 1957 yılında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda göreve başlamıştı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atanan Topel, 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etmişti. 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladı ve esir düştü. Rumlar tarafından hastanede öldüğü belirtilen Topel’in naaşı iade edildi. Topel, Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki ilk Şehit pilotu oldu. BM’li yetkililer huzurunda Topel’in cesedi inceleyen Eşref Düşenkalkar, ifadesinde işkence vahşetini tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştu: “Sol gözü tahrip edilmiş ve her iki kolunun pazusu matkapla delinmişti. Edep yerleri ezilmiş, kafatasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmıştı. Sol ayağı da kırılmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi, boğazından göbeğine kadar göğsü yarılmış ve çuval diker gibi yeniden dikilmişti. İç organlarını çalmışlardı, akciğeri ve kalbi noksandı….”

Cansız bedenleri küvette bulunmuştu

Rumlar, Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın evini basıp eşi Mürüvvet Hanım ve 3 çocuğunu katletti. Cesetler küvette bulundu.

CHP adayının heykelini diktiği Rum Cumhurbaşkanı ve Başpiskopos tam bir katil. 1963 yılında Rumların Türklere yönelik başlattığı katliamın emrini veren isim. Tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen saldırılarda 400’e yakın Türk, kadın, çocuk demeden vahşice katledildi. Yüzlerce Türk’ün de yaralandığı saldırıların ardından 103 Türk köyü boşaltıldı. Katliamın sembolü Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde yaşanan bir vahşet oldu. Mahalleye saldıran Rum çeteleri Kıbrıs Türk Alayı’nda görev yapan Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın evini basarak eşi Mürüvvet Hanım ve 3 çocuğunu katletti. Yardıma gelen Türk birlikleri Rumların katlettiği ailenin cansız bedenlerini bir kadın banyo küvetinde bulmuştu.