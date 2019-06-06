0553 313 94 23

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu hemşehrilerinden büyük tepki

Beylikdüzü'nde Kıbrıs Anıtı adına Türk düşmanı 3. Makarios'un heykelini diken CHP'li Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu hemşehrileri tarafından protesto edilecek.

06 Haziran 2019 Perşembe 08:26
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu hemşehrilerinden büyük tepki

Teröristlerle ve destekçileriyle iş birliğinden kaçınmayan CHP'den İBB'ye aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde diktiği Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios’un heykeli, Trabzonlular tarafından protesto edilecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, adaylığı süresince Türkiye düşmanı ne kadar Batılı yayın organı varsa röportaj verip ülkesini şikâyet eden CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı döneminde de Türkiye’ye karşı şavaşan katillerin yanında yer aldı. Beylikdüzü’nde sözde Kıbrıs Anıtı yapan İmamoğlu, anıta Rumların şehit ettiği pilotumuz Cengiz Topel gibi kahramanlar yerine Türk katili 3. Makarios’un heykelini dikti. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, vatandaşların tepki gösterip parçaladığı heykeli yeniden dikti.

Katil 3. Makarios'un heykelini dikti

Trabzon doğumlu olmasını ön plana çıkararak Karadenizlilerin oyunu almaya çalışan CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde skandal bir karara imza attı. 2017 yılında Yaşam Vadisi’ne sözde Kıbrıs için bir anıt yapan İmamoğlu, 1963 yılında tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen olayları başlatan Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios’un heykelini dikti.

Vatandaş parçaladı, İmamoğlu yeniden yaptı

İmamoğlu tepkilere rağmen en az 200 Türk’ün vahşice katledilmesini azmettiren 3. Makarios’un heykelini kaldırmayı reddetti. Pervasızlığa isyan eden Beylikdüzü halkı ise parkta gösteriler düzenledi. İmamoğlu yine geri adım atmayınca, vatandaşlar heykeli parçaladı. Ancak İmamoğlu, katili bir kez daha sahiplendi. Heykeli restore ettiren İmamoğlu yeniden açılış yaptı. Katil 3. Makarios’un heykeli hâlâ Beylikdüzü ilçesindeki Yaşam Vadisi’nde yerinde duruyor.

En sert tepki hemşehrilerinden geldi

Doğum yerini ön plana çıkararak Karadenizlilerin oyuna talip olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Makarios’ aşkına en sert tepkiyi Trabzonlu hemşehrileri gösterdi. 8 Ağustos 1964 tarihinde Rumlar tarafından şehit edilen Trabzon kökenli bir ailenin ferdi olan Cengiz Topel dururken, katil Makarios’un heykelinin dikilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Trabzonlular, önümüzdeki günlerde eylem düzenleyecek. Trabzonlular Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı’daki Hava Şehitliği’nde bulunan kabri başında hem şehidi anacak, hem de CHP’nin adayı İmamoğlu’nu protesto edecek.

Katil Makarios’un heykelini dikip Trabzon kökenli şehit Cengiz Topel’i görmezden gelen Ekrem İmamoğlu’na tepki Karadenizlilerden geldi. Trabzonlular, şehidin Edirnekapı’daki kabri başında İmamoğlu’nu protesto edecek.

İlk şehit pilotumuz Topel, canice şehid edilmişti

İzmit doğumlu olsa da Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olan Cengiz Topel, askeri pilotluk eğitimlerinin ardından 1957 yılında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda göreve başlamıştı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atanan Topel, 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etmişti. 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladı ve esir düştü. Rumlar tarafından hastanede öldüğü belirtilen Topel’in naaşı iade edildi. Topel, Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki ilk Şehit pilotu oldu. BM’li yetkililer huzurunda Topel’in cesedi inceleyen Eşref Düşenkalkar, ifadesinde işkence vahşetini tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştu: “Sol gözü tahrip edilmiş ve her iki kolunun pazusu matkapla delinmişti. Edep yerleri ezilmiş, kafatasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmıştı. Sol ayağı da kırılmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi, boğazından göbeğine kadar göğsü yarılmış ve çuval diker gibi yeniden dikilmişti. İç organlarını çalmışlardı, akciğeri ve kalbi noksandı….

Cansız bedenleri küvette bulunmuştu

RumlarBinbaşı Dr. Nihat İlhan’ın evini basıp eşi Mürüvvet Hanım ve 3 çocuğunu katletti. Cesetler küvette bulundu.

CHP adayının heykelini diktiği Rum Cumhurbaşkanı ve Başpiskopos tam bir katil. 1963 yılında Rumların Türklere yönelik başlattığı katliamın emrini veren isim. Tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen saldırılarda 400’e yakın Türk, kadın, çocuk demeden vahşice katledildi. Yüzlerce Türk’ün de yaralandığı saldırıların ardından 103 Türk köyü boşaltıldı. Katliamın sembolü Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde yaşanan bir vahşet oldu. Mahalleye saldıran Rum çeteleri Kıbrıs Türk Alayı’nda görev yapan Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın evini basarak eşi Mürüvvet Hanım ve 3 çocuğunu katletti. Yardıma gelen Türk birlikleri Rumların katlettiği ailenin cansız bedenlerini bir kadın banyo küvetinde bulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:26
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Binbaşı Dr. Nihat İlhan
  5. CHP
  6. Kanlı Noel Olayları
  7. Kıbrıs Türk Alayı
  8. Rumlar
  9. Mürüvvet Hanım
  10. Lefkoşa
  11. Cengiz Topel
  12. Türk Hava Kuvvetleri
  13. Eşref Düşenkalkar
  14. Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü
  15. Katil Makarios
  16. Ekrem İmamoğlu
  17. 3. Makarios
  18. Beylikdüzü
  19. CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu
  20. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
  21. Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios
  22. Yaşam Vadisi
  23. CHP'den İBB'ye aday gösterilen Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Irak Kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz..
    3. MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk..
    4. Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes..
    5. Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde..
    6. MSB:"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    7. GÜNDEM / 6 Haziran 2019
    8. Savaşta babasını kaybeden çocuk su..
    9. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    10. Pençe Harekatı'nda ölen terörist..
    11. (Özel) Balıkesir evde sağlık..
    12. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı?..
    13. Diyarbakır’da tarihi surlarda korkutan..
    14. (Özel) Ak pelikanların gökyüzündeki..
    15. Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi
    16. Jandarmadan kolonyalı şekerli trafik..
    17. Trabzon lise taban puanları 2019..
    18. Kara yollarında durum
    19. Duruşma savcısı geri getirildi! Hakim..
    20. 3 kez ek bütçe yapmış! "Paraya..
    21. Sadakataşı’ndan Arakanlılar için Gelir..
    22. Aksaray lise taban puanları 2019 MEB
    23. Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın..
    24. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu..
    25. Ramazan Bayramı Havran İlçesi’nde de..
    26. Bakan Akar'dan şehit asker için..
    27. TMSF'den sosyal medyadaki haberlere..
    28. Trakya, sabaha depremle uyandı
    29. CHP'li Başkan, belediye işçilerini..
    30. Tekne motor hırsızı yakalandı
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!