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Siyaset CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı! Temel Atmama Töreni
Siyaset

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı! Temel Atmama Töreni

'Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni 'israf' olduğu gerekçesini öne sürerek açmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 18:59:00 - 2021-06-06 19:01:57

 Yeniakit.com.tr 

Maramara Denizi'ndeki Musilaj (Deniz salyası) sorunu tahammül edilemeyecek noktaya geldi. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'ndan sonra konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 maddelik Musilaj eylem planını açıkladı.

CHP'li İmamoğlu'na tepki yağdı

Gelinen noktada, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği 'Temel Açmama Töreni' ile yeniden gündeme geldi. 'Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni 'israf' olduğu gerekçesi ile açmayan CHP'li İmamoğlu, marifetinin duyurusunu şöyle yapmıştı: "Yarın bir temel atmama törenim var. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze dayatılmış bir arıtma tesisi var. Yüksek maliyetli bir projeydi ve durdurduk. Aslında çok projeyi böyle durdurduk. Gerek yok böyle bir yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok."

Binlerce tepki mesajı geldi

CHP'li İmamoğlu'nun arıtma tesisini açmamasına tepki gösteren vatandaşlar, Temel Atmama Töreni başlığı ile binlerce paylaşımda bulundu.

 

 

 

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Yorumlar

Yunus

BETON KEK-REM.!!!
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Tunç

Ortalık yangın yeri....  
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