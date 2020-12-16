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Dünya CHP'li Ekrem İmamoğlu zammı yetersiz buldu: Üzülüyorum
Dünya

CHP'li Ekrem İmamoğlu zammı yetersiz buldu: Üzülüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da suya yapılan zammın yersiz olduğunu belirterek yapılan eleştirilere üzüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:51:00 -
CHP'li Ekrem İmamoğlu zammı yetersiz buldu: Üzülüyorum

Yerel seçimler öncesinde İstanbul'da su fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek göreve gelmesi durumunda su fiyatlarına indirim yapacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra bu söylemlerini unuttu.

Birçok alanda zam kararı alan Ekrem İmamoğlu, gelen eleştirilere bunların zam değil finansal düzenleme olduğunu söyleyerek cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, yeni yıl öncesinde İstanbul'da su fiyatlarına dördüncü kez zam istedi.

CHP'li yönetimin istediği yüzde 39'luk zam oranı, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi ve su fiyatlarına yüzde 6.8 oranında zam yapıldı.

Ekrem İmamoğlu yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Yüzde 6.8'lik zammın yetersiz olduğunu ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam tartışmalarına üzüldüğünü söyledi.

"Yüzde 12,6 zam yaptık ama..."

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 "Arada bir zam yaptık; doğru. Hatta oranını da vereyim ben size. Aradaki zammımız, yüzde 12,6. Fakat daha önceki yıllarda, onlarca yıldır alınan bakım bedeli, yeni çıkan kanundan sonra, genelgeyle beraber iptal edildi. Biz artık İstanbullunun faturasına, ‘bakım bedeli’ yazamıyoruz. Dolayısıyla yüzde 12,6 zam yapıldı, ama bakım bedeli silindiği için, aslında sıfıra sıfır oldu."

"Zam yetersiz"

"Yüzde 60, yüzde 80 zam yaptı İmamoğlu’, ‘Zam istedi İmamoğlu’ diye çığırtkanlıklar yapılıyor. Üzülüyorum. 2 yıl üzerine, yüzde 45'e yakın indirim yaptığımız suya, yaptığımız toplam zam, yüzde 6,8. Ve yetersizdir." 

 

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Yorumlar

İdo1

Allah doyurmasın Allahın bedava verdiği suya zam üstüne zam yapıyorsunuz bu insanlar parayı denizdenmi topluyor lar acaba
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ismail

kaç tane baraj yapti nda zam yapacaksın sende hiç utanma yokmu iki senede bir litre şu getirmedim ama parasına gördün Allah tan kork
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