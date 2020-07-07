CHP'li Ekrem İmamoğlu nostaljik Kadıköy-Moda tramvayında reklam uğruna tarihi hiçe saydı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu reklam için tarihi hiçe saydı. İBB’nin şov olsun diye 770 bin Sterlin karşılığında aldığı tablonun sahte olduğu iddiaları henüz durulmazken İmamoğlu yeni bir skandala daha imza attı. Nostaljik Kadıköy-Moda tramvayı yenilendi ancak ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. İmamoğlu, kendi imzasını koydurduğu tramvayların nostaljik görüntüsünü ortadan kaldırdı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan İSKİ çalışmaları nedeniyle nostaljik T3 Kadıköy-Moda Tramvay hattının raylarını söktü. İSKİ'nin çalışmalarının bitmesiyle sökülen raylar yerine monte edildi. Ancak, nostaljik tramvayın görüntüsü değiştirildi.
Tarihi tramvaya imza
İmamoğlu'nun imzasının yer verildiği tramvayların rengi de değiştirildi. Yolcu taşıma hizmetinden daha çok İstanbul'a kattığı nostalji ile dolaşan tarihi kırmızı renk yerine beyaz renk tercih edildi.
Eski tramvaylar folyolandı
Araçların yüzeyindeki eski folyo ve boyalar yok edildi. Tramvaylar 'İstanbul senin' sloganı yazılı folyolarla kaplanarak tekrar hizmete sunuldu.
Sabah