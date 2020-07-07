CHP'li Ekrem İmamoğlu nostaljik Kadıköy-Moda tramvayında reklam uğruna tarihi hiçe saydı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu reklam için tarihi hiçe saydı. İBB’nin şov olsun diye 770 bin Sterlin karşılığında aldığı tablonun sahte olduğu iddiaları henüz durulmazken İmamoğlu yeni bir skandala daha imza attı. Nostaljik Kadıköy-Moda tramvayı yenilendi ancak ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. İmamoğlu, kendi imzasını koydurduğu tramvayların nostaljik görüntüsünü ortadan kaldırdı.