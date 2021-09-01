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Siyaset CHP'li Dursun Çiçek: "Atamıza saygıda kusur edenler gaflet ve ihanet içindedir" Ya onlara bakanlık verenlere ne denir?
Siyaset

CHP'li Dursun Çiçek: "Atamıza saygıda kusur edenler gaflet ve ihanet içindedir" Ya onlara bakanlık verenlere ne denir?

Kemalistlere "it sürüsü" diyen HDP'lilere bakanlık sözü veren CHP'li Dursun Çiçek'in, "Atatürkçülük duyarı kasma ikiyüzlülüğü" devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 23:54:00 - 2021-09-02 00:10:30

 Yeniakit.com.tr 

Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetini görmeyen, HDP'nin PKK'ya adam kaçırdığını dillendirmeyen, partisinin HDP ile kol kola girmesini destekleyen ve Kemalistlere "it sürüsü" diyen HDP'lilere bakanlık sözü veren CHP'li Dursun Çiçek, 'Atatürkçülük' duyarı kasmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dursun Çiçek, "Atamıza saygıda kusur edenler gaflet ve ihanet içindedir" ifadelerini kullandı.

Peki onlara bakanlık verenlere ne denir?

Atatürk büstlerini ateşe veren ve Kemalistlere 'it sürüsü' diyen Sırrı Sakık'ın da içinde bulunduğu HDP'ye "bakanlık verebiliriz" sözü veren CHP'li Dursun Çiçek'in "gaflet" ve "ihanet" olarak tanımladığı HDP'liler için ikiyüzlülük sergilemesi dikkat çekiyor.

Atatürkçülük duyarı kasan ifadelerde bulunan CHP'li isim, "Atanızın büstlerini yakan ve Kemalistlere "it sürüsü" diyenlere bakanlık verenler ne içindedir, Dursun Çiçek?" dedirtti.

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