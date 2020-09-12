CHP'li Deniz Atabay'ın tecavüz ettiği kadından kan donduran sözler: Cehennemi yaşadım

Didim'de S. adlı kadın (45) 5 yıl önce Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve 2 kişi tarafından 2 ay boyunca "tehdit" ve "şantaj" ile cinsel istismara uğradığını söyledi.

Kocasından ayrıldıktan sonra maddi açıdan sıkıntıya düştüğünü söyleyen mağdur kadın Atabay'ın yanına giderek iş istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Belediyenin kapısını çaldım. 'Başkanla görüşmek istiyorum' dedim. Başkan Atabay'a 'Temizlik, çaycılık yaparım' dedim. 'Size döneriz' dedi. Aynı akşam, iş insanı olduğunu öğrendiğim Ali Çağlar beni aradı. 'Belediye başkanı ile iş talebinizle ilgili görüşmüşsünüz. Kabul ederseniz gelip sizi alayım' dedi. Ben de 'Olur' dedim. Gittiğimiz yer Çağlar'ın çiftliğiymiş. İçeri girdiğimde beni şu anda belediye başkan yardımcılığı yapan Öznur isimli bir kadın karşıladı. İçeride Öner Çiçek isimli biri daha vardı. 3 erkek 2 kadındık. Onlar içki içip sohbet ediyordu. 'Bir şey içer misin?' diye sordular. 'Yok' dedim. Öznur Hanım ısrar etti. 'Tamam, içeyim' dedim. Ama bünyem alışık olmadığı için kontrolü kaybettim."

Zorla uyuşturucu madde kullandırdıklarını aktaran kadın bir süre sonra fenalaştığını bu sırada evdekilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu dile getirdi. Kendisine şantaj yapıldığını ifade eden kadın "Kendime geldiğimde bağırıp, ağlamaya başladım. Ali 'Seni evine bırakayım' dedi. Arabaya bindiğimizde 'Görüntülerini çektik biliyorsun. Bundan sonra gel dediğimizde gelmezsen görüntüleri ailene gönderir seni mahvederiz' diye tehdit savurdu. 'Yeter ki ailem, oğlum duymasın' dedim ve dedikleri her şeyi yaptım. Haftada ya da bazen 10 günde bir arıyordu. 2 ay boyunca cehennemi yaşadım." diye konuştu.

2 ayın sonunda İzmir'de bir arkadaşının yanına kaçtığını söyleyen mağdur kadın, tek isteğinin suçluların cezasını alması olduğunu ifade etti.

5 yıl boyunca psikolojik tedavi gördüğünü aktaran kadın, "Beni bulurlar, başıma bir şey gelir, 20 yaşındaki oğlum olanları öğrenir, ellerindeki videoları gönderirler diye çok korktum. Ama artık korkmuyorum." dedi.

Başına gelenlerin medyaya yansıması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın devreye girerek 2 müfettiş görevlendirdiğini aktaran Mağdur kadın "Bugün ifade verdim. Onlara da anlattım. Ben benim gibi başka kadınlar da yanmasın diye konuşuyorum. İş için kapısını çalan başka kadınlara da aynısını yapmadığını biliyor muyuz? Hayır. Bunlar araştırılıp ortaya çıkarılmalı" diye konuştu.