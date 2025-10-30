CHP’li Çiğli Belediyesinde bu kez memurlar eylemde

CHP’li belediyelerde eylemler bitmiyor. Zaman zaman işçi eylemleriyle gündeme gelen Çiğli Belediyesinde bu kez farklı bir eylem vardı.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle 24 Ekim'de 1 gün süreyle iş bıraktı. Belirli aralıklarla belediye binası önünde bir araya gelen memurlar, bugün de seslerini duyurmak için toplandı.

“EMEKÇİLER AYLARCA BEKLETİLİYOR”

Belediye binasının önünde buluşan memurlar adına konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube olarak Çiğli Belediyesi önünde onurumuz, emeğimiz ve ekmeğimiz için direniyoruz. Bu direniş yalnızca bir belediyenin meselesi değildir; İzmir'deki tüm belediye emekçilerinin ortak hikayesidir. Bizler, yıllardır bu kentin sokaklarında, parklarında, ofislerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, gece gündüz çalışan kamu emekçileriyiz. Emeğimizle ayakta tuttuğumuz belediyelerde, bugün ne yazık ki kendi alın terimizin karşılığını alamaz hale geldik. Toplu İş Sözleşmeleri imzalanıyor ama haklarımız ödenmiyor. Emekçiler aylarca bekletiliyor, alacaklarımız erteleniyor, geçim derdimiz büyüyor" diye konuştu.

“TALEBİMİZ AÇIK VE MEŞRUDUR”

Her defasında aynı bahanelerin söylendiğini ifade eden Filiz, "'Kaynak yok, bütçe kısıtlı, enkaz devraldık' deniyor. Ama biliyoruz ki mesele kaynak değil, öncelik meselesidir. Emeğe, adalete ve toplu sözleşmeye değer verip vermeme meselesidir. Çiğli'de başlattığımız bu direniş, bir maaş kavgası değil; bir onur mücadelesidir. Çünkü biz biliyoruz; bugün Çiğli'de direnen emekçiler, yarın Konak'ta, Karabağlar 'da, Bornova'da, Karşıyaka'da, Buca'da, Balçova'da, bütün belediyelerde haklarını savunan tüm emekçilere güç verecektir. Bu mücadele yalnızca bir belediyenin değil, İzmir'in ve ülkenin her yanındaki kamu emekçilerinin mücadelesidir. Talebimiz açık ve meşrudur. İmzalanan sözleşmeler uygulansın, TİS alacaklarımız eksiksiz ve gecikmeden ödensin. Toplu sözleşme hakkı bir kâğıt üzerinde değil, yaşamın içinde anlam bulsun" ifadelerini kullandı.