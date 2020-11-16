CHP'li Çankaya Belediyesi 'mega heykellerine' bir yenisini daha ekledi!
CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmiyor. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen ve Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla yeni bir Atatürk heykeli açılışı gerçekleştirdi.
Belediyenin kaynaklarını heykellere aktaran CHP yeni bir heykel dikti. CHP'li Çankaya Belediyesi, yeni bir Atatürk heykelinin açılışını yaptı. Açılış, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eski CHP milletvekili Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Ankara'ya yeni heykel kazandırıldı
CHP'li Çankaya Belediyesi, Ankara'da yeni bir Atatürk heykelinin açılışını gerçekleştirdi.
Heykelin açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski vekil Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirildi.
Deprem acısının üzerine heykel
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de CHP'li İzmir Bornova Belediyesi, yaşanan depremin ardından 10 Kasım'da bir Atatürk heykeli açılışı gerçekleştirmişti. Depremin acısını yaşayan vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı.