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Siyaset CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rezil eden 'İstanbul' ölçülendirmesi!
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rezil eden 'İstanbul' ölçülendirmesi!

Halk TV'de CHP'nin Ankara ve İzmir İl Başkanlarının da katıldığı programda konuşan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'un ölçülendirmesini 'metrekare' ile yapınca sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:40:00 -

Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafancıoğlu'nun İstanbul'un yüzölçümünü 'metrekare' ile ölçülendirmesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Halk TV'de CHP'li il başkanları

CHP’nin finanse ettiği Halk TV’de Eylül Han Tezel’in sunduğu ‘Yerelden Siyaset’ programında CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir İl Başkanları açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ‘in katıldığı programda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada dalga konusu olan bir ifade kullandı.

İstanbul'u metrekare ile ölçülendirdi

CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha çok gündemi meşgul eden Canan Kaftancıoğlu, ‘Biz İstanbul’da 16 milyonun yaşadığı yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik İstanbul’ da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak…” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un yüzölçümünü 'metrekare' ile ölçülendiren Kaftancıoğlu'nun ölçü birimini bilmemesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kağıthane' gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da açıklamalarda bulunduğu canlı yayında İstanbul’u çok iyi bildiğini söylerken devamında, Kağıthane ilçesi için ‘kağıttepe’ ifadelerini kullanmıştı.

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