CHP'li Canan Kaftancıoğlu 'Başbağlar Katliamı' takiyyesi! Bu katliamı senin övdüklerin yaptı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın bir köyü kurşuna dizdiği Başbağlar Katliamı'yla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

PKK'nın katliamını kınayamadı

Başbağlar Katliamı'yla ilgili "Hiçbir katliamı unutmayacağız" ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, katliamın faili olan terör örgütü PKK'nın adını anmaması dikkat çekti.

Kendisini bir tarafta konumlandırdı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'ya ses çıkarmayarak "Acıların yarıştırıldığını" iddia eden ve kendisini bir tarafta konumlandıran Kaftancıoğlu, şu ifadelerde bulundu:

"Unutulan acı ve yüzleşilmeyen acılar tekrarlanmaya mahkum ne yazık ki..

Biz bir daha yaşanmasın diye bu topraklarda yaşanan hiçbir katliamı unutmayacağız.

Acının panzehiri acıları yarıştırmak değil, yüzleşme ve adalettir..

#BaşbağlarKatliamı"

Terör örgütü elebaşına methiye dizmişti

Canan Kaftancıoğlu, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Sakine Cansız ile ilgili attığı bir tweetinde "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Ardından da bu tweetini silmişti.

Kaftancıoğlu, bir başka tweetinde ise "Devrimci oldukları için öldürüldüler" ifadesiyle methiye dizmişti.