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Siyaset CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde ezana büyük saygısızlık!
Siyaset

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde ezana büyük saygısızlık!

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin bir etkinliğinde Yunan dansı sirtaki yapılırken, ezan okunmasına rağmen dansın kesilmemesi tepki ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 18:50:00 - 2021-10-27 19:01:57

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte yapılan Yunan dansı sirtaki, ezan okunmasına rağmen kesilmedi.

CHP'li belediyelerin Yunan aşkı!

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin, İzmir'in "Yunan" işgalinden kurtuluşunu Yunan sirtakisi ile kutlamasından sonra CHP'li Çanakkale Belediyesi de Yunan sirtakili bir etkinlik düzenledi.

Yunan sirtakisi yapılırken ezan okunmasına rağmen dansa ara verilmedi. O anları amatör cep telefonu kamerası ile çeken vatandaş, etkinlikteki büyük saygısızlığa tepki gösterdi.

CHP'li Çanakkale Belediyesi'ne sosyal medyada da tepki yağdı

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