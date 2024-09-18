CHP’li Can Ataklı’nın derdine bakın! ‘Herkes Cuma'ya gitmeye başladı’
Şehit babasına, “Kimsin lan sen!” diyecek kadar Türk milletine yabancı olan, PKK’nın sivil katliamı yapmadığını söyleyecek kadar alçalan, AK Parti’nin devrilmesi için doğal afet beklediğini söyleyen ve daha onlarca skandalla tanınan CHP'li Can Ataklı yine rezil sözleriyle gündem oldu.
RECEP YEŞİL
CHP'li Can Ataklı isimli gazeteci kılıklı provokatör yeni skandallıyla gündeme geldi.
Onlarca skandalla tanınan ve gündemde kalabilmek adına rezil açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ataklı, kendisini gerim gerim geren derdini anlattı.
"Herkes Cuma'ya gidiyor"
Can Ataklı "Değerler gitti. Türkiye anormal muhafazakarlaştı. Herkes Cuma'ya gidiyor" dedi.
Gündem
Can Ataklı yine yumurtladı! Kılıçdaroğlu’nun Kalemi satılık, ruhu satılık dediği kepaze adam Türkiye’nin 1 numaralı kanaat önderi imiş.