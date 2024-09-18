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Gündem CHP’li Can Ataklı’nın derdine bakın! ‘Herkes Cuma'ya gitmeye başladı’
Gündem

CHP’li Can Ataklı’nın derdine bakın! ‘Herkes Cuma'ya gitmeye başladı’

Yeniakit Publisher
2024-09-18 12:42:00 -

Şehit babasına, “Kimsin lan sen!” diyecek kadar Türk milletine yabancı olan, PKK’nın sivil katliamı yapmadığını söyleyecek kadar alçalan, AK Parti’nin devrilmesi için doğal afet beklediğini söyleyen ve daha onlarca skandalla tanınan CHP'li Can Ataklı yine rezil sözleriyle gündem oldu.

 RECEP YEŞİL 

CHP'li Can Ataklı isimli gazeteci kılıklı provokatör yeni skandallıyla gündeme geldi.

Onlarca skandalla tanınan ve gündemde kalabilmek adına rezil açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ataklı, kendisini gerim gerim geren derdini anlattı.

"Herkes Cuma'ya gidiyor"

Can Ataklı "Değerler gitti. Türkiye anormal muhafazakarlaştı. Herkes Cuma'ya gidiyor" dedi.

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Yorumlar

Hüseyin Abul

Bu cuma namazını kılmakta canı sıkılan canı cehenneme. Bu vatan hainlerini vatanımdan istemiyorum. Varsın nereye defoluyorsa olsun. Bir an önce bu hainleri vatandaşlıkta çıkarın.

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ulan gavur sen kiliseye yada havraya gidebilirsin yok eğer müşriksen bir tabe helvada put yap tap sonrada ye
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