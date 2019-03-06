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CHP’li Çalkaya: "Balçova 15 yıldır hizmette İzmir’e ve Türkiye’ye örnek oldu"

Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkayai seçim çalışmalarına CHP Balçova İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:19
CHP’li Çalkaya: "Balçova 15 yıldır hizmette İzmir’e ve Türkiye’ye örnek oldu"

Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkayai seçim çalışmalarına CHP Balçova İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek başladı. Çiçekler ile karşılanan Çalkaya, "Balçova her zaman birlikteliği ile örnek bir ilçe oldu. Balçova 15 yıldır birçok hizmette İzmir’e ve Türkiye’ye örnek oldu. Bundan sonra da el ele vererek Balçova halkına en iyi hizmeti sunacağız" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Balçova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Fatma Güçlü Çalkaya seçim çalışmalarına hızlı bir tempo ile başladı. CHP Balçova İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek seçim çalışmalarını başlatan Fatma Güçlü Çalkaya, ilçe binası önündü çiçeklerle karşılandı. CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu ile belediye meclis üyesi adayları ile bir toplantı yapan Fatma Güçlü Çalkaya, hazırlıklarını ve izleyecekleri seçim stratejisi hakkında bilgi verdi. Balçova’nın birlikteliği ile örnek bir ilçe olduğunu ifade eden Çalkaya, "Balçova 15 yıldır birçok hizmette İzmir’e ve Türkiye’ye örnek oldu. Biz hep birlikte el ele vererek bu çalışmaları daha iyi noktalara taşıyacağız. Balçova’da yaşayan her vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru bizlerin mutluluğu olacak. Daha güzeli yapmak için daha çok çalışacağız" diye konuştu.


Türkiye’nin geçtiği zor dönemde kendilerine çok iş düştüğünü vurgulayan CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz da, "Vatandaşımız hayat pahalılığı karşısında günden güne ezilirken umudunu yitiriyor. Bizler mutsuz ve umutsuz olan halkımıza umut olacağız. Bu seçimlerde; Balçova halkının gönlünde taht kurmuş kadın bir belediye başkan adayımız var. Birbirinden değerli meclis üyelerimizin birlikteliği ve yerel yönetim başarılarımızla halkımıza yarınların daha güzel olacağını anlatacağız. İktidarın ayrıştırıcı dilinden bunalan halkımıza bundan önce yaptığımız gibi Anadolu’nun dostluğu ile yaklaşacağız. Bizim iktidarımızda insanların siyasi düşüncelerine göre sınıflandırılmayacağını anlatacağız" dedi.


Konuşmaların ardından ziyaretlerine devam eden Fatma Güçlü Çalkaya, mahalle muhtarlarını ve Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şubesini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:19
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