CHP’li Büyükşehir Belediyesi yandaş semirtme merkezi gibi! Çerçioğlu'nun beslemeleri

Akit, CHP’li belediyelerde yaşanan vurgunları ve ballı maaşları deşifre etmeyi sürdürüyor. Gazetemizin 31 Ağustos’ta “Yandaşlara huzur hakkı peşkeşi” manşetiyle duyurduğu ve CHP’li Aydın Efeler Belediyesi iştirak şirketleri ZEYBEK A.Ş. ile EFEBEL A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Kadrolarının CHP parti teşkilatlarına ve yönetici yakınlarına peşkeş çekildiğini belgeleyen haberinin ardından bir rezalet de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde patlak verdi. İsmi “Yolsuzluk Kraliçesi”ne çıkan ve hakkında 14 ayrı davadan soruşturma yürütülen CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, aralarında AYULAŞ A.Ş., AYSERA A.Ş., EGE ET A.Ş., AYTERMAL A.Ş., AYJEOTERMAL ve AYBEL A.Ş.’nin de olduğu belediye iştirak şirketlerine yandaşlarını üst düzey yönetici olarak atadığı ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan verilere göre, “Topuklu Efe” namıyla bilinen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, sekreterinden daire başkanına, oğlunun arkadaşından teftiş kurulu başkanına kadar çok sayıda yandaşını Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirerek “huzur hakkı” adı altında maaşa başladığı öğrenildi.

Şirketlere çökmüşler

Sözde Türk Ticaret Kanunu esaslarına uygun yapılan gerçekte ise CHP’deki yandaş semirtme rezaletini gözler önüne seren görevlendirme listesi şöyle:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, iştirak şirketi AYULAŞ A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanarak 20.03.2027 yılına kadar ikinci maaşı garantiledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Özçelik, AYULAŞ A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanarak huzuru buldu.

ASKİ Eski Genel Müdür yardımcılığı sırasında yolsuzluktan yargılanan ve emekli olduktan sonra İstanbul’a taşınan Nermin Canyurt da 2027 yılına kadar AYULAŞ A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak bankamatik memur listesine dâhil edildi.

AYSERA’da ballı maaşlar

Çerçioğlu’nun eski Sekreteri Nurten Üstün, belediye iştirak şirketi AYSERA A.Ş.’de 11.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen de AYSERA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliğini kaptı.

Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve hâlihazırda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş da AYSERA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak huzur hakkı alıyor.

Oğlunun arkadaşına kıyak

CHP Aydın Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Caner Çerçioğlu’nun yakın arkadaşı Cüneyt Emirhan Şahin ise iştirak şirketi Ege Et A.Ş.’de huzur hakkı adı altında ikinci maaşı alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ertuğrul Yamen’in yine Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde Daire Başkanı olan kardeşi Sinan Yamen ise iştirak şirketi Ege Et A.Ş.’de 10.06.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla huzur hakkı alacak.

İki maaşlı yandaşlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Serap Şimşek, belediye iştirak şirketi AYTERMAL A.Ş.’den ikinci maaşı alıyor.

ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Eski Daire Başkanı ve CHP Meclis Üyesi Mehmet Serdar Adanır ile Aydın Aski Hukuk Müşaviri Tolga Tanrıverdi’ye AYBEY A.Ş. kasasından huzur hakkı ödeniyor.

CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun istisnai kadro olan Özel Kalem Müdürlüğünden memur yaptığı Gökçen Çavuşoğlu ise 12.03. 2027 tarihine kadar AYJEOTERMAL A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Çavuşoğlu’nun eşi Ozan Çavuşoğlu’nun ise hem CHP İl Yönetiminde olduğu hem de ASKİ Genel Müdürlüğünün tüm ihale süreçlerini kontrol ettiği ifade ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Tahir Olçu ile Mehmet Volkan Zeytin de AYJEOTERMAL A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alıyor. Mehmet Volkan Zeytin’in eşinin de belediyede çalıştığı ifade ediliyor.

Özlem Çerçioğlu’nun kişisel avukatı İlker Bayram ise Aydın ilçe Efeler Belediyesi iştiraki ZEYBEK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi kadrosunda yer alıyor.