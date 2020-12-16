CHP'li Burcu Köksal'ın 'Adam gibi dinleyin' sözleri TBMM'de kavga çıkardı

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, hem Kadir Mısıroğlu'na hem de AK Partili vekillere hakaret etti. Mısıroğlu'na 'fesli deli' diyen Köksal, AK Partililere de 'Adam gibi dinleyin' ifadelerini kullandı. Köksal'ın bu sözlerinin ardından iki parti arasında faşizm kavgası çıktı. AK Partili vekil, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini söyledi.

2021 yılı bütçe görüşmeleri için TBMM'de bir araya gelen Genel Kurul, kürsüde bütçeye yönelik eleştirilerini veya görüşlerini dile getirmeyi sürdürüyor. Bütçe konuşmalarında zaman zaman partiler arasında gerginlik de yaşanıyor.

Bugün bütçe maddelerinin görüşüldüğü Meclis'te, CHP'li vekilin sözlerinin ardından milletvekilleri arasında ‘faşist’ tartışması yaşandı.

"Adam gibi dinleyin"

Görüşmeler sırasında CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti milletvekillerinin milletvekili olmayı Atatürk’e borçlu olduklarını ve konuşmalarında Atatürk’ü anmaları gerektiğini ifade etti.

Köksal, milletvekillerine ‘Adam gibi dinleyin’ derken, Kadir Mısıroğlu için de 'fesli deli' ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Köksal’ın ‘Adam gibi dinleyin’ sözleri üzerine uyarıda bulundu.

"Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Köksal’ın sözlerinin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na bir çağrı olduğunu belirterek, “Sözleriniz Canan Kaftancıoğlu için karşılık bulabilir. Biz adam gibi bütçeyi takip ediyoruz. Milletvekilimizin konuşmasına nasıl tahammülsüzlük gösteriyorsunuz. Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.” diye karşılık verdi.

‘Kavga yapmak istiyorsanız yapın’

TBMM Başkanvekili Bilgiç ise milletvekillerine ‘Kavga yapmak istiyorsanız yapın’ diye tepki gösterdi. Bilgiç oturuma ara verdi. Oturuma ara verilmesinden sonra da gerilim devam etti.