CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘Haraç’ skandalı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın günlerdir kentte yaptığı denetimlerin arkasından “haraç” iddiası skandalı çıktı. Özcan’ın, Bolu’da faaliyette bulunan zincir marketler ile bankalardan, belediye iştiraklerine reklam, sponsorluk veya finansman aktarılması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

CHP’li Özcan’ın, para talebinde bulunduğu zincir marketlerden bazılarının teklifi kabul ederek belediyeye yüz binlerce TL’lik kaynak aktardığı öğrenildi. Özcan’ın tehdidine rağmen “hukuk dışılık” gerekçesiyle Bolu Belediyesi’nin iştiraklerine reklam veya sponsor olmayan zincir market ve bankalara cezai işlem uygulandığı bildirildi. Bir zincir marketin Bolu’daki 21 şubesinin mühürlendiği kaydedildi. Bazı özel bankaların da şubesine belediye ekipleri tarafından çeşitli gerekçelerle kilit vurulduğu aktarıldı.

Para vermeyene 5 gün mühür

Bolu Belediyesi ekiplerinin “projeye aykırı değişiklikler”, “yangın güvenliği”, “yapı değişiklikleri”, “ruhsata aykırı kullanım” gibi bahanelerle şubelere 5 günlüğüne kapatma işlemi uyguladığı ifade ediliyor. Mühürlenen her bir şube için firmalara 2 bin 52 TL cezai işlem uygulandığı saptandı.

Bolu Belediyesi Encümen kararlarına dayandırılan mühür uygulamasına karşı firmalar hukuk mücadelesi başlattı. İştiraklere para aktarma tehdidine boyun eğmeyen kuruluşlara yönelik mühür uygulamasına karşı hukuk nezdinde mücadeleye girişildi. Bolu Valiliği’ne de şikayet ulaştırıldı. 5 günlük ciro ve iş kaybı yaşadıklarına vurgu yapan bir firma, “Bolu Belediyesi Encümen kararlarının esas sebebinin hukuka aykırı taleplerin karşılanmaması olduğu” vurgulandı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın inceleme başlatarak müfettiş görevlendirmesi yaptığı bildirildi.

Özcan: Evet para istedik

İddialara ilişkin Haber7’ye konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan firmalarla toplantı yaptığını ve reklam istediği iddiasını kabul etti. Özcan, belediye vakfına finansman sağlamaları yönünde firma ve bankalardan talebi olduğunu söyledi. Özcan, bu kuruluşlara herhangi bir mecburiyet şartı koşmadıklarını, istemeyen firmaların ödeme yapmadığını ifade etti. Özcan, incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş atandığını da sözlerine ekledi.