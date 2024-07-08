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Aktüel CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan tehditvari sözler! Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor!
Aktüel

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan tehditvari sözler! Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-08 18:00:00 -
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan tehditvari sözler! Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor!

Bolu'da dağ olmadığını söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dağın Düzce'de bulunduğunu, bilinen mevcut güzergâhın da "Düzce Dağı" adını alması gerektiğinin altını çizdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sert yanıtına Faruk Özlü'den yanıt gecikmedi.

Bolu'da dağ olmadığını söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dağın Düzce'de bulunduğunu, bilinen mevcut güzergâhın da "Düzce Dağı" adını alması gerektiğinin altını çizdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sert yanıtına Faruk Özlü'den yanıt gecikmedi.

Türkiye'de çeşitli konular tartışma konusu haline geliyor. Bu tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı ismine tepki gösterdi.

Özlü, Bolu Dağı'nın isminin yanlış olduğunu savunarak isminin "Düzce Dağı" olduğunu savundu.

"BOLU TARAFI OVADIR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de "Bolu Dağı" ismidir. Aslında Bolu tarafında "dağ" yoktur. Bolu tarafı "ovadır". Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası "Bolu Dağı" değil, “Düzce Dağı"dır.
"BU DAĞIN DOĞRU ADI 'DÜZCE DAĞI'"
Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı "Düzce Dağı".

Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor! Faruk Özlü ve Tanju Özcan birbirine girdi - Resim : 3

'AKILLI OL' ÇIKIŞI
Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye şöyle yanıt verdi:
'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!'

FARUK ÖZLÜ'DEN TANJU ÖZCAN'A GÖNDERME: 'ADAM DEĞİLSİN'
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Tanju Özcan'a yanıtı da çok sert oldu.
Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.
İşte Faruk Özlü'nün o sözleri;
'Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu birgünün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım. Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım.'

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