CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na salvo! "Aday olmasın"

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini söylerken, "Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Yüzde 100 kazanma şansı olan, elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?" dedi.

“Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim”

Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında Senem Tolunay Ilgaz’ın moderatörlüğünde gazeteci Faruk Aksoy ve Aytunç Erkin’in sorularını yanıtlayan Özcan, 2014 yılınca CHP'den milletvekili iken, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermediğini söyledi.

Özcan, "Benim hatta siyaseten en büyük pişmanlığım 2014 seçimlerinde ben milletvekiliydim. Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy veremedim, elim gitmedi. Geçersiz kullandım. Abdullah Gül'ün ismi konuşuluyor. Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı nasıl olabilir? Erdoğan'ın çakması Sayın Gül. Aslı varken çakmasına niye versinler? Benim aday olmak gibi bir isteğim yok ama artık bu iktidar sahipleri gitmeli. Halkın gönlünde taht kuramayan birisini aday olarak gösterirlerse ben bir seçenek olmaktan kaçınmam dedim" dedi.

Özcan şöyle konuştu:

"İmamoğlu ve Yavaş yüzde 100 kazanır"

"Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Yüzde 100 kazanma şansı olan, elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?

Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum. Defalarca demedi mi genel başkanlar aday olmamalı diye... Bugün ayrı yarın ayrı konuşan biri değil ki.

6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Hem tarafsız bir cumhurbaşkanından bahsedeceksiniz, hem de parti genel başkanlarının aday olmasından.

Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama illaki aday olacağım diyorsa ona da oy veririm. Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok demiyorum ama kazanma şansları daha yüksek arkadaşlarımız varken...

Kılıçdaroğlu seviliyor, yönetebileceğine de inanıyorum ama yönetmekle seçilmek arasında fark var. O yüzden seçilme ihtimali en yüksek olanın milletin beğenisine sunulmasını istiyorum. "

"HDP bütün Kürt vatandaşlarını temsil etmiyor"

“HDP terör örgütüyle bağlantılarını maalesef kopartamadı. Kopartma konusunda da bir gayreti olduğunu ben göremiyorum. Terör örgütüyle arasına bir türlü mesafe koyamıyor. HDP bütün Kürt vatandaşlarını falan temsil etmiyor. Terör örgütüne karşı Kürt vatandaşlarımızın artık ciddi bir antipatisi oluştu. PKK'nın avukatlığını yapsın diye HDP'ye oy veriyor değil milyonlarca insan.”

"Demirtaş'tan umutluyum"

“Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu, hangi gerekçeye dayandığını bilmiyorum. Sayın Demirtaş şunu söylemedi yıllardır, söylemeye çalıştı. Ben Sayın Demirtaş'tan nedense umutluyum. Ona biraz daha farklı bir gözle bakıyorum. Çünkü Sayın Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra 'PKK denen örgüt' diye başlayan bir konuşmasını çok iyi hatırlıyorum. İmralı notlarına bakınca terör örgütü lideriyle ne kadar ters düştüğünü, Kandil'in yöneticileriyle ne kadar ters düştüğünü görüyorum. Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkar çıkmaz şunu söylemesini umuyorum. 'Örgüt silah bıraksın, devlet bunun karşısında bir af çıkarsın ve bu sorunu görüşmek üzere ilk randevuyu Sayın Bahçeli'den istiyorum' demesini bekliyorum.”