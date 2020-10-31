  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Böke ve Torun deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Aktüel

CHP'li Böke ve Torun deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:06:06 -
CHP'li Böke ve Torun deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'de depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Böke ve Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Torun, depremde yararlananlara acil şifa, yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin değil binaların öldürdüğünü belirten Torun, "Maalesef yine depreme dayanıksız binalar göçmüş. Bunun artık son olmasını diliyoruz. Depremle ilgili kararların artık alınması lazım." ifadelerini kullandı.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın İzmir'de olacağını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay