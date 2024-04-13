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Gündem CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü
Gündem

CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-13 14:03:00 -

En ufak olumsuz gelişmede AK Parti’yi ve bakanlıkları hedef gösteren Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz, Cem Yılmaz, Berna Laçin gibi muhalif ünlülerin Antalya'da yaşanan teleferik faciasının ardından deve kuşu misali kafalarını kuma gömmeleri dikkatlerden kaçmadı!..

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 137 kişinin başarıyla tahliye edildiğini, 29 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaşanan facianın ardından gözler CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi.

Sorumluluk Böcek’te

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kazanın ardından Halk TV canlı yayınına katıldı. Böcek, “İşletmesi bize ait. Şubat ayında tüm bakımlar yapıldı. 5 Mart'ta da sezon açılışı yapıldı.” dedi.

AK Partili olsa kıyamet kopardı!..

Böcek’in bakımlarının yapıldığını iddia ettiği teleferiklerde yaşanan facianın ardından CHP’nin işbilmezliği tekrar gündeme gelirken, belediyenin AK Parti’de olması veya işletmenin bir bakanlıkta bulunması durumunda muhaliflerin ortalığı nasıl yangın yeri yapacağı merak konusu oldu!..

En ufak olumsuz gelişmede AK Parti’yi ve bakanlıkları hedef gösteren Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz, Cem Yılmaz, Berna Laçin gibi muhalif ünlülerin deve kuşu misali kafalarını kuma gömmeleri dikkatlerden kaçmadı!..
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