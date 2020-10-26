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Aktüel CHP'li Böcek'in sağlık durumunda yeni gelişme
Aktüel

CHP'li Böcek'in sağlık durumunda yeni gelişme

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, bulguların stabil olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:44:00 -
CHP'li Böcek'in sağlık durumunda yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

49 gündür yoğun bakımda

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Dün 58 yaşına giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 49 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

 

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